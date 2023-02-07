Командир группы огневой поддержки ВС РФ: без Марьинки ВСУ не смогут обстреливать Донецк

Посёлок Марьинка в ДНР имеет для Киев особую стратегическую важность: там стоят украинские "Грады", из которых ведутся обстрелы Донецка.

Когда Марьинка перейдёт под контроль ВС РФ, угроза Донецку значительно снизится, потому что артиллерия противника попросту не будет доставать до города. Такое объяснение дал командир группы огневой поддержки ВС РФ Иван "Механик".

"Для ВСУ это одно из основных направлений, потому что пока в их руках есть Марьинка, они могут обстреливать Донецк. Как только мы их столкнем с Марьинки, им придется отвести артиллерию — "Грады" не смогут доставать до Донецка", — рассказал Иван в разговоре с URA. RU.

Военный подчеркнул, что как только ВСУ будут отброшены от Марьинки, удары из их "Градов" физически не будут доставать до Донецка.