RT: В Марьинке идут настолько интенсивные бои, что разрушен почти каждый дом

В Марьинке такие ожесточённые бои, что разрушены почти все дома.

Об этом сообщает телеканал RT. Боевики ВСУ не забирают своих убитых и раненых, поскольку им "вообще без разницы", цитирует издание российских бойцов.

"Сдаются они крайне редко, и то чаще всего, если их командир либо надзиратель на опорном пункте просто убежал", — рассказывает один из командиров ВС РФ.

Отмечено странное поведение нацистов — некоторые не спят, не едят и сопротивляются, даже тогда, когда их закидывают гранатами. Используют какие-то препараты, после укола три дня всё переносят на ногах, говорят бойцы.

Самые важные объекты Марьинки — полицию, администрацию и молокозавод — обороняли солдаты 79-й бригады ВСУ, но из-за больших потерь с декабря это подразделение усиливается резервом из других украинских областей.

Но у ВСУ сейчас острая нехватка медикаментов, тяжёлого вооружения и боеприпасов. Также в разгар боя всушники часто остаются без офицеров — командование, прошедшее обучение по стандартам НАТО, бросают своих "побратимов" и сообщает в Генштаб ВСУ о гибели отделения.

Сейчас удерживать даже усиленные укрепрайоны неонацистам становится всё труднее.