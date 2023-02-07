В Марьинке такие ожесточённые бои, что разрушены почти все дома.
Об этом сообщает телеканал RT. Боевики ВСУ не забирают своих убитых и раненых, поскольку им "вообще без разницы", цитирует издание российских бойцов.
"Сдаются они крайне редко, и то чаще всего, если их командир либо надзиратель на опорном пункте просто убежал", — рассказывает один из командиров ВС РФ.
Отмечено странное поведение нацистов — некоторые не спят, не едят и сопротивляются, даже тогда, когда их закидывают гранатами. Используют какие-то препараты, после укола три дня всё переносят на ногах, говорят бойцы.
Самые важные объекты Марьинки — полицию, администрацию и молокозавод — обороняли солдаты 79-й бригады ВСУ, но из-за больших потерь с декабря это подразделение усиливается резервом из других украинских областей.
Но у ВСУ сейчас острая нехватка медикаментов, тяжёлого вооружения и боеприпасов. Также в разгар боя всушники часто остаются без офицеров — командование, прошедшее обучение по стандартам НАТО, бросают своих "побратимов" и сообщает в Генштаб ВСУ о гибели отделения.
Сейчас удерживать даже усиленные укрепрайоны неонацистам становится всё труднее.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.