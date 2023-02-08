РИА Новости: уклонение от мобилизации на Украине стоит минимум $10 тысяч

На Украине развивается новая коррупционная схема для уклонистов от мобилизации. Согласно информации, в ней задействованы волонтёрские организации и военкоматы Незалежной.

Так, для нежелающих идти на фронт в рядах ВСУ, "откосить" от призыва стоит около 10 тысяч долларов, сообщил источник.

"Входной билет — 10 тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтёрскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки украинской армии", — сообщил представитель силовых структур РИА Новости.

Потенциального ВСУшника "записывают" в волонтёры и он занимается сбором средств на поддержку украинской армии. При этом отдавая "дань" своим кураторам.

"В зависимости от величины собранной суммы каждый волонтёр обязан платить дань лично военкому через его посредников", — пояснил источник агентства.

Сумма "откупных" от собранных средств варьируется от 5 до 10 процентов.