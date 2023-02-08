На Украине развивается новая коррупционная схема для уклонистов от мобилизации. Согласно информации, в ней задействованы волонтёрские организации и военкоматы Незалежной.
Так, для нежелающих идти на фронт в рядах ВСУ, "откосить" от призыва стоит около 10 тысяч долларов, сообщил источник.
"Входной билет — 10 тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтёрскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки украинской армии", — сообщил представитель силовых структур РИА Новости.
Потенциального ВСУшника "записывают" в волонтёры и он занимается сбором средств на поддержку украинской армии. При этом отдавая "дань" своим кураторам.
"В зависимости от величины собранной суммы каждый волонтёр обязан платить дань лично военкому через его посредников", — пояснил источник агентства.
Сумма "откупных" от собранных средств варьируется от 5 до 10 процентов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.