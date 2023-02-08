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Польский генерал Скшипчак уверен, что украинская армия близка к краху

Силовые структуры

ВСУ не имеют достаточно сил и средств, чтобы провести наступление в рамках украинского конфликта. Ситуация для Киева складывается очень плачевно, сообщил польский генерал Вальдемар Скшипчак, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками страны.

Польский генерал Скшипчак уверен, что украинская армия близка к краху

Генерал отметил, что многие ждут от украинцев наступления, однако для его осуществления у Киева уже нет никаких ресурсов.

"Некоторые говорят, что ВСУ должны контратаковать. Однако у украинцев для контрнаступления нет ни сил, ни средств. Если украинская оборона будет прорвана, русские достигнут своей цели, а это прежде всего разгром украинской армии", — сказал Скшипчак в разговоре с порталом Wirtualnа Polskа.

По мнению польского военного, положение ВСУ незавидно, и всё, что им остаётся — это оборона.

Также Скшипчак уверен, что никакие поставки западных вооружений не смогут помешать ВС РФ действовать на Украине по намеченному плану. И если русским удастся осуществить прорыв обороны ВСУ, всю территорию Восточной Украины можно будет считать освобождённой, а киевский режим потерпит безоговорочный крах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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