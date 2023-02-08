Польский генерал Скшипчак уверен, что украинская армия близка к краху

ВСУ не имеют достаточно сил и средств, чтобы провести наступление в рамках украинского конфликта. Ситуация для Киева складывается очень плачевно, сообщил польский генерал Вальдемар Скшипчак, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками страны.

Генерал отметил, что многие ждут от украинцев наступления, однако для его осуществления у Киева уже нет никаких ресурсов.

"Некоторые говорят, что ВСУ должны контратаковать. Однако у украинцев для контрнаступления нет ни сил, ни средств. Если украинская оборона будет прорвана, русские достигнут своей цели, а это прежде всего разгром украинской армии", — сказал Скшипчак в разговоре с порталом Wirtualnа Polskа.

По мнению польского военного, положение ВСУ незавидно, и всё, что им остаётся — это оборона.

Также Скшипчак уверен, что никакие поставки западных вооружений не смогут помешать ВС РФ действовать на Украине по намеченному плану. И если русским удастся осуществить прорыв обороны ВСУ, всю территорию Восточной Украины можно будет считать освобождённой, а киевский режим потерпит безоговорочный крах.