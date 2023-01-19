Польский генерал Скшипчак: войска ВС Украины ещё летом потеряли шанс победить ВС России на поле боя

Генерал ВС Польши, бывший командующий Сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак считает, что Киев упустил шанс победить в конфликте ещё летом.

"Был шанс выиграть эту войну, но летом возможность была упущена. В августе я сказал: "Бей русских, потому что второго шанса у тебя не будет". Они больше не будут слабее, чем они есть". Выяснилось, что на юге, на севере были наступательные действия, но решительного удара, который сломил бы российскую армию, не было, и теперь есть последствия. Русские воссоздают свой потенциал", — сказал он в интервью для WPolityce.

Сейчас же Россию можно "задушить" только лишь политически и экономически, уверен генерал. Если Украина не "затянет петлю", то в военном плане выиграть в конфликте не получится, сообщает источник.

Скшипчак также отметил, что западные поставки вооружений способны переломить ход спецоперации, и 100 танков для этого будет достаточно. Кроме того, оружие необходимо поставлять не "капельно". Генерал призвал мобилизовать украинцев, которые находятся на территории Германии, Польши и Франции, и обучить их совместно с НАТО.