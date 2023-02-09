В районе Сватово уничтожен знаковый боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) — командир батальона Второго украинского легиона Владимир Фролов. Об этом сообщают военный корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры публикуют документы ликвидированного комбата, а также раскрывают подробности, как это произошло.
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника что-то выискивала вблизи позиций российских войск, была замечена и встречена стрелковым и артиллерийским огнём. Диверсанты отступили, оставив одного убитого с перебитой бедренной артерией.
Им оказался подполковник Фролов, командир отдельного батальона войсковой части А-4002, Второго Иностранного легиона обороны Украины.
Сам он родом из Днепропетровской области, ранее служил в десантных подразделениях или спецназе, о чём говорят записи в его военном билете, отмечают военкоры.
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