РВ: на Сватовском направлении уничтожен комбат Второго Иностранного легиона ВСУ подполковник Фролов

В районе Сватово уничтожен знаковый боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) — командир батальона Второго украинского легиона Владимир Фролов. Об этом сообщают военный корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Репортёры публикуют документы ликвидированного комбата, а также раскрывают подробности, как это произошло.

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника что-то выискивала вблизи позиций российских войск, была замечена и встречена стрелковым и артиллерийским огнём. Диверсанты отступили, оставив одного убитого с перебитой бедренной артерией.

Им оказался подполковник Фролов, командир отдельного батальона войсковой части А-4002, Второго Иностранного легиона обороны Украины.

Сам он родом из Днепропетровской области, ранее служил в десантных подразделениях или спецназе, о чём говорят записи в его военном билете, отмечают военкоры.