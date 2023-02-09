Военкор Коц высказался о расстреле пленных ВС РФ боевиками ВСУ: много доблести не надо

В Сети снова появились страшные кадры, на которых боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреливают безоружных российских солдат, попавших в плен. Своё мнение об этом бесчеловечном преступлении высказал военный журналист Александр Коц.

Репортёр заявил, что понимает, когда видео убийств снимают террористы, так как они эти делают для устрашения врагов.

"Но вот это крайнее видео с той стороны, на котором ублюдок расстреливает нашего безоружного бойца. Оно снято, чтобы что? Какую цель преследовал оператор, фиксируя свое преступление?" — задал вопросы военкор в своём Telegram-канале.

Такие люди, наверное, и составляют украинскую статистику по суицидам от психических расстройств, предположил военкор.

"Потому что одно дело убить противника в бою. Для этого нужны мужество, отвага и удача. А стрелять в лежачего безоружного — много доблести не надо. Зато осадочек в душе всё равно остаётся. Его ничем не вытравить", — заключил военкор.