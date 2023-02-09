Сладков: в спецслужбах России работают подразделения по розыску убийц наших раненых бойцов

Очередное видео расстрела раненых бойцов ВС РФ украинскими карателями уже вызвало массу гнева всех россиян.

Не смог пройти мимо данной темы и военный корреспондент Александр Сладков.

"Месть никто не сможет отменить. Практика показывает: тех, кого ищут — находят всегда", — в своём Telegram-канале пишет военкор.

По его словам, ни для кого не секрет, что в спецслужбах РФ работают подразделения по розыску вот таких убийц (в качестве примера Сладков приводит "животное" из ВСУ, застрелившее на видеокамеру российских солдат.

"Скажу точно: по террористам Северного Кавказа определены все, и всех ищут без срока давности. И находят!" — подытожил журналист.