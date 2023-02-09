Очередное видео расстрела раненых бойцов ВС РФ украинскими карателями уже вызвало массу гнева всех россиян.
Не смог пройти мимо данной темы и военный корреспондент Александр Сладков.
"Месть никто не сможет отменить. Практика показывает: тех, кого ищут — находят всегда", — в своём Telegram-канале пишет военкор.
По его словам, ни для кого не секрет, что в спецслужбах РФ работают подразделения по розыску вот таких убийц (в качестве примера Сладков приводит "животное" из ВСУ, застрелившее на видеокамеру российских солдат.
"Скажу точно: по террористам Северного Кавказа определены все, и всех ищут без срока давности. И находят!" — подытожил журналист.
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