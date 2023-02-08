В Харькове паника среди неонацистов — русские возвращаются в Купянск

Накануне в проукраинском сегменте СМИ пошла волна паники из-за подступа ВС РФ к Купянску.

В чатах купянских националистов слышен был клич: "спасайся кто может", сообщает издание "ПолитНавигатор".

"Где брать деньги на эвакуацию?" — были основные темы местных соцсетей. Харьковский вице-глава Роман Семенуха сразу стал разоблачить "фейки" о наступлении армии России под Купянском.

"Признаков накопления группировок с целью нового захвата, вторжения мы не видим", — успокаивал граждан гауляйтер в эфире "Украинского радио Харьков", добавив, что Харькову, кроме ракет, ничего не угрожает.

А после того, как 14-й омбр оставили Синьковку (7 километров от Купянска), "слово взял" глава украинской ВГА Купянского района Андрей Конашевич, заявив, что ВСУ контролируют ситуацию.

Но эти тезисы лишь утвердили подозрение многих, что армия Украины бросит их при отступлении. Кстати, тех, кто решается выехать в Харьков, ожидает сюрприз: на блокпостах раздают повестки и задерживают.