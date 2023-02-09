Генерал Гурулёв призвал уничтожить президента Украины Зеленского

Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв призвал уничтожить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире программы "Россия-1".

Он отметил, что ВС РФ показали хорошую работу ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Депутат считает, что сейчас настало время разбираться с пунктами управления. Это позволит деорганизовать систему руководства страной и вооружёнными силами.

"Хоть Зеленский и марионетка, но он враг, поэтому он сегодня подлежит уничтожению, как и Вооружённые силы Украины, которые сегодня противостоят нам в рамках специальной военной операции. Если не уничтожить, то надо сделать так, чтобы он был ограничен в возможности летать на американских, британских, французских самолётах, чтобы он сидел в подвале, боялся нос высунуть", — заявил Гурулёв.