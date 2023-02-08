Генерал Гурулёв: если ВС Украины неожиданно ударят через Брянск, то до Москвы останется совсем немного

Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв обозначил главные задачи на сегодняшний день в зоне спецоперации на Украине. Он отметил, что только точный расчёт в совокупности с умением обмануть противника может привести к победе.

"Хочу напомнить, что в непосредственной близости от зоны СВО находятся Брянская, Курская, Белгородская области. Если напрямую ударить через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного. Сегодня все эти моменты необходимо просчитывать", — считает Гурулёв.

Кроме того, он указал на группировку украинских войск, сконцентрированных на юго-восточных границах страны, и "приличную группировку польских сил", которые готовы к боевым действиям. Об этом также стоит помнить.

Запад постоянно пишет о том, что ВСУ планируют атаковать южную группировку ВС РФ для захвата Крыма, однако генерал уверен, что это лишь информационный шум для получения военной помощи НАТО и отвлечения внимания от других направлений.

"Просчёт любого варианта развития событий — путь к Победе. Хорошо, что сейчас мы имеем успех на Сватово, в Артёмовске, но я уверен, что наши стратеги держат в уме совершенно другое. Мы это обязательно узнаем, но уже по факту, деталями таких планов в стране владеют только несколько человек", — заключил Гурулёв.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил ранее, что российские войска якобы планируют наступать на Запорожском и Харьковском направлениях.