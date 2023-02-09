Боец ВСУ записал видео из Артёмовска: "Кольцо скоро закроется и нам конец"

Боевик украинской армии записал видео из Артёмовска (Бахмута). Он заявил, что находится в "самом пекле", предположив, что долго так всушники на продержатся.

По его словам, если их не выведут из города через "пару дней", то их ждёт неминуемая гибель.

"Уже половины людей нет, ничего у нас нет, артиллерии нет. Кольцо скоро закроется и нам конец... Вот такая ситуация в Бахмуте", — заявил украинский военный.

Ранее российский доброволец попал под обстрелы в зоне СВО и уже готовился подорвать себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен, но в последний момент его спасли сослуживцы.