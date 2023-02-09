Танкисты группировки "Отважные" Центрального военного округа тестируют под Кременной новую боевую машину Т-80БВМ.
Модернизированный танк обладает крайне эффективными характеристиками для ближнего боя.
Установленный на Т-80БВМ тепловизор позволяет отслеживать противника даже в тёмное время суток. Новейшее программное обеспечение, специальные датчики и камеры помогают экипажу быстро и точно находить цель в ходе боевого столкновения, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Компьютеризированные системы управления огнём значительно упростили работу операторов-наводчиков в зоне СВО на Украине.
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