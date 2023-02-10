Минобороны: опубликованы видеокадры тренировок штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО

Штурмовые отряды ВС РФ круглосуточно отрабатывают захват укреплений противника на полигонах. В арсенале военнослужащих имеются миномёты, огнемёты, бронетехника. Об этом сообщает Минобороны России.

На опубликованных кадрах показаны действия штурмовых отрядов в составе подразделений. Бойцы отрабатывают тактические приёмы в составе групп, а также зачистку окопов и блиндажей врага при поддержке бронеавтомобилей. Военные работают под руководством опытных инструкторов.

"На данном полигоне с военнослужащими производится слаживание. Одиночная подготовка, слаживание отделений, взводов, слаживание роты и самого отряда для наступательных действий, чтобы противника выбивать с закреплённых позиций и наносить ему огневое поражение", — рассказал РИА Новости командир отряда.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новейшие танки Т-14 "Армата".