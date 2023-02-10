Российские разведчики пресекли попытку боевиков ВСУ перейти в контратаку под Угледаром

Российские разведчики пресекли попытку боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) перейти в контратаку у Угледара. Видео появилось в соцсетях.

Сообщается, что бойцы-забайкальцы из 36-й бригады засекли с помощью дронов начавшуюся танковую контратаку ВСУ на Угледарском направлении.

Танки неприятеля при поддержке боевых машин пехоты (БМП) напоролись на достойный отпор. При попытке отступления они подорвались на собственных минах.

Добавим, сегодня стало известно о том, что группа боевиков ВСУ попыталась пройти в тыл российским военным в ЛНР, однако была уничтожена десантниками ВС РФ.