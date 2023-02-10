РИА Новости: десантники армии России предотвратили прорыв в ЛНР, уничтожив группу бойцов ВСУ

Группа бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ) попыталась пройти в тыл российским военным во время наступления двух парашютно-десантных рот в Луганской Народной Республике (ЛНР), но была уничтожена. Об этом рассказал командир подразделения с позывным "Лесник" в интервью с РИА Новости.

По словам собеседника издания, десантники заметили украинских военных, которые пытались с фланга зайти в тыл ВС РФ. Противника был остановлен огнём из миномётов и АГС (автоматического гранатомёта).

По группе боевиков ВСУ отработали на дистанции 600 метров, полностью уничтожив их, заключил командир.

Ранее назначенный Киевом "губернатор" Луганской области Сергей Гайдай заявил, что армия России фактически начала наступление в ЛНР.