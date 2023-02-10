Энергетическая инфраструктура подконтрольного киевскому режиму Запорожья пострадала в результате массированного удара, следует из заявления секретаря местного городского совета Анатолия Куртева.
В своих соцсетях он отметил, что за час было зарегистрировано 17 ударов по критически важным объектам. Как пояснил Куртев, это самый большой показатель с февраля 2022 года.
"Атаковали объекты энергетической инфраструктуры", — подчеркнул секретарь.
Ранее стало известно, что ВКС РФ нанесли удар по целям в Харькове и Днепропетровске, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Руководитель военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры во время атаки.
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