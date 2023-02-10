Ночная атака инфраструктурных объектов Украины беспилотниками, которая продолжилась массированным ракетным ударом, является началом крупномасштабного наступления ВС РФ, заявил бывший украинский депутат Илья Кива.
"Россия подготовила новое наступление и сосредоточила на границе с Украиной сотни танков, сотни ударных вертолетов, сотни тысяч подготовленных солдат и сотни новых ракет, которые посыпаться как снег на Украину", — написал экс-парламентарий в своём Telegram-канале.
Он заверил, что командование российской армии будет применять "всё новое оружие и боеприпасы".
"Будут задействованы снаряды и ракеты с ядерным зарядом", — отметил Кива.
Он призвал украинцев одуматься и сложить оружие, вместо того, чтобы сражаться за интересы местных олигархов и НАТО.
Ранее американские эксперты пришли к выводу, что Кремль готовит промышленность России к затяжным боевым действиям на Украине.
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