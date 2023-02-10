Кива: в начавшемся наступлении Россия испытает всё новое вооружение, вплоть до ядерного

Ночная атака инфраструктурных объектов Украины беспилотниками, которая продолжилась массированным ракетным ударом, является началом крупномасштабного наступления ВС РФ, заявил бывший украинский депутат Илья Кива.

"Россия подготовила новое наступление и сосредоточила на границе с Украиной сотни танков, сотни ударных вертолетов, сотни тысяч подготовленных солдат и сотни новых ракет, которые посыпаться как снег на Украину", — написал экс-парламентарий в своём Telegram-канале.

Он заверил, что командование российской армии будет применять "всё новое оружие и боеприпасы".

"Будут задействованы снаряды и ракеты с ядерным зарядом", — отметил Кива.

Он призвал украинцев одуматься и сложить оружие, вместо того, чтобы сражаться за интересы местных олигархов и НАТО.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что Кремль готовит промышленность России к затяжным боевым действиям на Украине.