Читатели The Guardian призвали Британию не передавать Зеленскому истребители

Лондон должен отказаться от передачи истребителей режиму украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразили читатели британского издания The Guardian.

Они посоветовали руководству Великобритании игнорировать "мольбу" главы Украины о боевых самолётах. По словам подписчиков, Киеву потребуется порядка пяти лет на качественную подготовку лётчиков. Британцы предположили, что Зеленский, регулярно требуя увеличить поставки вооружений на Украину, хочет ещё глубже втянуть Запад в конфликт.

"Президент Украины спятил со своими мольбами! Какие могут быть британские истребители для ВСУ?" — написал один из комментаторов.

Читатели добавили, что в арсеналах Британии осталось лишь небольшое количество боевых самолётов. Они убеждены: Лондону не следует перемещать свои резервы на Украину, ведь в этом случае национальная безопасность страны будет поставлена под угрозу.

Ранее американский аналитик Дебора Хейнс сообщила, что Великобритания планирует предоставить Киеву истребители, которые практически невозможно применить в условиях реального боя.