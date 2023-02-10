Лондон должен отказаться от передачи истребителей режиму украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразили читатели британского издания The Guardian.
Они посоветовали руководству Великобритании игнорировать "мольбу" главы Украины о боевых самолётах. По словам подписчиков, Киеву потребуется порядка пяти лет на качественную подготовку лётчиков. Британцы предположили, что Зеленский, регулярно требуя увеличить поставки вооружений на Украину, хочет ещё глубже втянуть Запад в конфликт.
"Президент Украины спятил со своими мольбами! Какие могут быть британские истребители для ВСУ?" — написал один из комментаторов.
Читатели добавили, что в арсеналах Британии осталось лишь небольшое количество боевых самолётов. Они убеждены: Лондону не следует перемещать свои резервы на Украину, ведь в этом случае национальная безопасность страны будет поставлена под угрозу.
Ранее американский аналитик Дебора Хейнс сообщила, что Великобритания планирует предоставить Киеву истребители, которые практически невозможно применить в условиях реального боя.
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