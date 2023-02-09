Sky News: Британия поставит Киеву истребители, мало подходящие для современных боёв

Власти Великобритании планируют передать Киеву истребители, которые практически невозможно применять в условиях реального боя. Об этом пишет Sky News.

Как отмечает аналитик Дебора Хейнес, Лондон, скорее всего, не одобрит поставки новейших истребителей F-35 на Украину. В материале сказано, что с большей вероятностью Киев получит старые образцы самолётов Typhoon.

"Они предназначены лишь для обучения и непригодны для боевых действий", — подчёркивает автор.

В публикации отмечается, что дискуссии о намерении Лондона обеспечить украинских военных истребителями — это "пустой звук".

Как поясняет аналитик, британские власти формируют ложные надежды у президента Украины Владимира Зеленского, который верит, что ВСУ смогут изменить обстановку в ходе конфликта с помощью западной техники.

Ранее сообщалось, что у ВВС Великобритании нет инструкторов и самолётов для организации обучения украинских лётчиков.