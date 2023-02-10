На южно-донецком направлении бойцами группировки "Восток" было ликвидировано более 60 военнослужащих ВСУ, а также 12 единиц военной техники. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить два украинских склада с боеприпасами.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Комплексные удары по живой силе и технике противника были нанесены в ДНР возле населённых пунктов Пречистовка и Угледар силами оперативно-тактической авиации и артиллерийских расчётов группировки "Восток".
"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", — рассказали в Минобороны.
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