Британская разведка признала успехи ВС РФ в районе Артёмовска и Угледара

Аналитик британской разведки признали успехи российских войск на ключевых участках в районе Бахмута (Артёмовска) и Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет украинское издание "Страна".

Британские эксперты подтверждают продвижение российских сил на 2-3 км на запад и взятие под контроль участка возле главной трассы М-03, ведущей в город. Также ВС РФ доминирует на северных подступах к Бахмуту, добавили в MI-6.

По их данным, армии России удалось обойти западную окраину Угледара, хотя и с потерями в технике.

Ранее появились сообщения, что российские военные неожиданно для ВСУ поменяли тактику наступления в Артёмовске.