Аналитик британской разведки признали успехи российских войск на ключевых участках в районе Бахмута (Артёмовска) и Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет украинское издание "Страна".
Британские эксперты подтверждают продвижение российских сил на 2-3 км на запад и взятие под контроль участка возле главной трассы М-03, ведущей в город. Также ВС РФ доминирует на северных подступах к Бахмуту, добавили в MI-6.
По их данным, армии России удалось обойти западную окраину Угледара, хотя и с потерями в технике.
Ранее появились сообщения, что российские военные неожиданно для ВСУ поменяли тактику наступления в Артёмовске.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.