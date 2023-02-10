В Бахмуте (Артёмовске) ликвидирован испанский наёмник, воевавший на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) Педро Диас Флорес. Он известен тем, что продавал забальзамированные пальцы российских солдат.
Сообщения об уничтожении наёмника появились в соцсетях. Также военкоры публикуют его некролог.
Отмечается, что испанец был ликвидирован российскими военными ещё 6 января, а похоронен 1 февраля. Но известно об этом стало только сейчас.
Ранее появились сообщения о ликвидации в районе Сватово знакового боевика ВСУ — командира батальона Второго украинского легиона подполковника Владимира Фролова.
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