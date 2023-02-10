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Пушилин рассказал о переброске резервов ВСУ в Марьинку: "Противник цепляется"

Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что руководство ВСУ направляет в западную часть Марьинки ДНР дополнительные силы.

Пушилин рассказал о переброске резервов ВСУ в Марьинку: "Противник цепляется"

Вместе с этим политик назвал обстановку в городе серьёзной. Как подчеркнул чиновник, армия Украины не отступает.

"Противник цепляется", — отметил Пушилин.

Ранее он заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации закрепились в южной части Угледара. По словам врио главы региона, Украина перебрасывает на этот участок резервы.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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