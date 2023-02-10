Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что руководство ВСУ направляет в западную часть Марьинки ДНР дополнительные силы.
Вместе с этим политик назвал обстановку в городе серьёзной. Как подчеркнул чиновник, армия Украины не отступает.
"Противник цепляется", — отметил Пушилин.
Ранее он заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации закрепились в южной части Угледара. По словам врио главы региона, Украина перебрасывает на этот участок резервы.
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