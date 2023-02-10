Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) сняли видео, на котором показали бронемашину украинского производства "Новатор", вернее, то, что от неё осталось после попадания дрона-камикадзе "Ланцет".
На кадрах двое всушников ходят вокруг разбитого бронеавтомобиля и эмоционально комментируют произошедшее. Видно, что машина получила серьёзные повреждения и вряд ли подлежит какому-то ремонту.
Добавим, российские военные успешно применяют в зоне спецоперации барражирующие ударные боеприпасы "Ланцет", которые позволяют поражать технику и личный состав противника с хирургической точностью.
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