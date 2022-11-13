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Военные России "Ланцетами" уничтожают бронетехнику ВСУ на Херсонском фронте

Силовые структуры

Российские военные активно уничтожают бронетехнику вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском фронте, которую противник стягивает на правый берег Днепра к новой линии фронта. Для этого используются барражирующие высокоточные боеприпасы "Ланцет".

Кадры поражения бронеавтомобиля и боевой машины пехоты опубликовали "Известия". Сообщается, что техника уничтожена напротив Новой Каховки.

Уточняется также, что израильский GAIA Amir был впервые замечен на Херсонском фронте. И сразу же уничтожен "Ланцетом".

Ранее в соцсетях появились снимки американских противотанковых комплексов TOW на базе бронеавтомобилей HMMWV, а также колонны десантно-штурмовых войск на британских бронеавтомобилях Wolfhound, которые массово перебрасываются на Херсонское направление.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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