Военные России "Ланцетами" уничтожают бронетехнику ВСУ на Херсонском фронте

Российские военные активно уничтожают бронетехнику вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском фронте, которую противник стягивает на правый берег Днепра к новой линии фронта. Для этого используются барражирующие высокоточные боеприпасы "Ланцет".

Кадры поражения бронеавтомобиля и боевой машины пехоты опубликовали "Известия". Сообщается, что техника уничтожена напротив Новой Каховки.

Уточняется также, что израильский GAIA Amir был впервые замечен на Херсонском фронте. И сразу же уничтожен "Ланцетом".

Ранее в соцсетях появились снимки американских противотанковых комплексов TOW на базе бронеавтомобилей HMMWV, а также колонны десантно-штурмовых войск на британских бронеавтомобилях Wolfhound, которые массово перебрасываются на Херсонское направление.