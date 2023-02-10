Марков о попадании армии России в "огневой мешок" под Угледаром: Это небольшое поражение

Политолог Серей Марков прокомментировал бедственное положение танковой колонны российской армии под Угледаром.

Марков назвал ситуацию под Угледаром военным поражением армии России.

"Попала в огневой мешок танковая колонна армии России", — написал политолог в своём микроблоге.

Он отметил, что данная новость печальна, однако призвал не распространять информацию о том, что это огромное поражение ВС РФ в спецоперации на Украине.

"Это небольшое поражение России", — объяснил Марков.

Ранее сообщалось о переброске резервов ВСУ в Марьинку.