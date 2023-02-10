Политолог Серей Марков прокомментировал бедственное положение танковой колонны российской армии под Угледаром.
Марков назвал ситуацию под Угледаром военным поражением армии России.
"Попала в огневой мешок танковая колонна армии России", — написал политолог в своём микроблоге.
Он отметил, что данная новость печальна, однако призвал не распространять информацию о том, что это огромное поражение ВС РФ в спецоперации на Украине.
"Это небольшое поражение России", — объяснил Марков.
Ранее сообщалось о переброске резервов ВСУ в Марьинку.
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