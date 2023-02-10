РВ: боевики ВСУ покидают Артёмовск в багажниках легковых автомобилей

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные военные действия в зоне специальной военной операции на Украине. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые бои.

Военкоры издания "Русская Весна" проинформировали, что военнослужащие ВСУ готовы на всё, чтобы бежать из Бахмутовской "мясорубки". Опубликованы видеокадры, на которых боевики Украины набиваются в багажник машины, чтобы покинуть место военных действий.

Также сообщается, что из Артёмовска вывозятся бойцы "Иностранного легиона". По мнению киевского руководства, город готовят к сдаче.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал приказ взять под полный контроль ЛДНР к концу марта.