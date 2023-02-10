Если ВС РФ полностью перережут снабжение ВСУ в Артёмовске, то военнослужащие Украины сразу сдадутся в плен. Это может произойти уже через месяц. Так считает военный корреспондент издания "Украина.ру" Василий Ткач.
При исчерпании боеприпасов и продуктов питания ВСУ начнут сдаваться, так как не смогут воевать с пустыми руками. Если армия России эффективно перережет снабжение украинской группировки, то украинские военнослужащие сдадутся максимум через месяц, поскольку им некуда будет отходить.
В беседе с URA.RU Ткач подчёркивает, что ВС РФ полностью окружат украинские войска.
Военкор напомнил о ситуации в Мариуполе, когда у морских пехотинцев закончился боекомплект, и они массово сдавались в плен.
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