РИА Новости: десантники ВС России не дают активизироваться ВСУ в ЛНР

Российские БМД в луганской Народной республике ведут круглосуточную работу и пресекают попытки украинских националистов активизироваться на направлениях ЛНР, рассказал боец ВС России с позывным "Шуя".

По его словам, ВСУ активизировались из-за того, что российские бойцы планомерно выдавливают националистов с позиций.

"Активизация противника началась по одной простой причине, наши начали их выдавливать с их позиций, заняли два-три опорника, и украинцы сейчас пытаются отбить (их. — Прим. ред.) у нас", — рассказал "Шуя" РИА Новости.

По его словам, ВС России не дают ВСУ "передышки" и работают в круглосуточном режиме.