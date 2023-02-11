Российские БМД в луганской Народной республике ведут круглосуточную работу и пресекают попытки украинских националистов активизироваться на направлениях ЛНР, рассказал боец ВС России с позывным "Шуя".
По его словам, ВСУ активизировались из-за того, что российские бойцы планомерно выдавливают националистов с позиций.
"Активизация противника началась по одной простой причине, наши начали их выдавливать с их позиций, заняли два-три опорника, и украинцы сейчас пытаются отбить (их. — Прим. ред.) у нас", — рассказал "Шуя" РИА Новости.
По его словам, ВС России не дают ВСУ "передышки" и работают в круглосуточном режиме.
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