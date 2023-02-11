Ракетный удар ВКС РФ уничтожил критический объект в Хмельницкой области Украины

Ночью 11 февраля ВКС РФ нанесли удар высокоточными ракетами критическому объекту в Хмельницкой области.

Как сообщают местные жители, после атаки на объект энергетической инфраструктуры раздался взрыв и разгорелся мощный пожар.

"Из-за ракетного удара был остановлен один из энергоблоков Хмельницкой АЭС, а на Ровенской и Южноукраинской АЭС снизили производство электроэнергии в качестве предупредительной меры", — рассказал журналист Александр Неукропный.

Ранее стало известно, что в ночное время взрывы также раздавались в десятках украинских городов. Беспилотники "Герань-2" атаковали множество военных и инфраструктурных объектов Незалежной.