Ночью 11 февраля ВКС РФ нанесли удар высокоточными ракетами критическому объекту в Хмельницкой области.
Как сообщают местные жители, после атаки на объект энергетической инфраструктуры раздался взрыв и разгорелся мощный пожар.
"Из-за ракетного удара был остановлен один из энергоблоков Хмельницкой АЭС, а на Ровенской и Южноукраинской АЭС снизили производство электроэнергии в качестве предупредительной меры", — рассказал журналист Александр Неукропный.
Ранее стало известно, что в ночное время взрывы также раздавались в десятках украинских городов. Беспилотники "Герань-2" атаковали множество военных и инфраструктурных объектов Незалежной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский посол в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики на фоне возможного нарушения её воздушного пространства ракетой ВС РФ.