Дроны "Герань" ВС РФ ночью ударили по Одессе, Николаеву, Киеву, Днепру и Запорожью

Жители десятка украинских городов рассказали о массированной ночной атаке беспилотников "Герань" на военные и инфраструктурные объекты.

Сообщается о нескольких взрывах в Одессе и Николаеве.

"Герани" атакуют Киев и область: взрывы в районе Вышгорода. Украинские боевики светят прожекторами, пытаясь высмотреть в ночном небе "букеты цветов", — написал в своём Telegram-канале российский журналист Александр Неукропный.

Он добавил, что дроны-камикадзе ВКС РФ также атаковали цели в Днепропетровске, Запорожской и Харьковской областях. В Кривом Роге удар был нанесён по ТЭС, которая уже получила повреждения в ходе налёта 10 февраля, но теперь она окончательно выведена из строя.