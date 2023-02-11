Жители десятка украинских городов рассказали о массированной ночной атаке беспилотников "Герань" на военные и инфраструктурные объекты.
Сообщается о нескольких взрывах в Одессе и Николаеве.
"Герани" атакуют Киев и область: взрывы в районе Вышгорода. Украинские боевики светят прожекторами, пытаясь высмотреть в ночном небе "букеты цветов", — написал в своём Telegram-канале российский журналист Александр Неукропный.
Он добавил, что дроны-камикадзе ВКС РФ также атаковали цели в Днепропетровске, Запорожской и Харьковской областях. В Кривом Роге удар был нанесён по ТЭС, которая уже получила повреждения в ходе налёта 10 февраля, но теперь она окончательно выведена из строя.
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