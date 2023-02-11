Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получают данные об операциях ВС РФ из разных источников

Ранее американское издание Foreign Policy написало о подготовке Киева к наступлению ВС РФ. Были указаны силы, которые будут задействованы, и сроки начала операции. Отмечалось, что наступление начнётся в ближайшие десять дней на востоке Украины.

Генерал-майор ФСБ в отставке, заместитель председателя движения "Сильная Россия" Александр Михайлов рассказал откуда эти данные попадают к противникам.

"Здесь нельзя назвать какой-то один источник, работает всё: вражеская агентура, перехват, космическая разведка, разведка, как самой Украины, так и западных стран", — сказал он в беседе с "МК".

Эксперт предполагает, что западные журналисты находились в прямом контакте с Государственным департаментом США и американскими военными.

Этими данными противник хочет показать мощь российских сил, чтобы стимулировать США и НАТО предоставить ВСУ больше оружия. Так враг проводит информационную атаку. Михайлов отметил, что ВС РФ могут скрывать предполагаемые военные операции.

"Мы же помним блестящие военные операции, которые проводились в период Великой Отечественной войны. Такие, как высадка десанта на Малой земле, для того чтобы оттянуть войска Гитлера на юг. Или, допустим, когда целая десантная дивизия высадилась в Евпатории для отвлечения внимания противника, а в это время ударный кулак осуществлял своё накопление на направлении главного удара. Я убеждён, что и сейчас наши Вооружённые силы делают всё необходимое и с точки зрения дезинформации противника, и с точки зрения прикрытия подготовки тех или иных наступательных действий", — сказал эксперт.