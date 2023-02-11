Разведчик ЗВО: боевики ВСУ минируют участки, чтобы помешать продвижению ВС РФ у Кременной

Боевики украинской армии минируют участки фронта, чтобы помешать продвижению российских войск в районе Кременной. Об этом сообщил разведчик Западного военного округа (ЗВО).

По его словам, солдаты ВСУ раскидывают мины при помощи кассетных боеприпасов. Большинство дорог и многие участки леса в регионе заминированы.

"Это немного замедляет скорость продвижения", — рассказал разведчик в беседе с РИА Новости.