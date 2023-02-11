Боевики украинской армии минируют участки фронта, чтобы помешать продвижению российских войск в районе Кременной. Об этом сообщил разведчик Западного военного округа (ЗВО).
По его словам, солдаты ВСУ раскидывают мины при помощи кассетных боеприпасов. Большинство дорог и многие участки леса в регионе заминированы.
"Это немного замедляет скорость продвижения", — рассказал разведчик в беседе с РИА Новости.
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