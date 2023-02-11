На линии Сватово — Кременная продолжаются позиционные бои. Украинские войска стягивают дополнительные резервы для контратаки. Однако российская артиллерия держит под огневым контролем не только передовые позиции противника, но и пути снабжения, сообщает "Военное обозрение".
Очередная колонна украинских танков так и не смогла добраться до передовой. В Сети появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ в районе Сватова. Судя по опубликованным кадрам, одна из боевых машин сгорела полностью, вторая догорает.
Экипаж уцелевшего танка попытался поставить горящую бронетехнику на буксир, однако из-за взрыва топливного бака танкисты приняли решение сохранить то, что осталось, и поспешили уехать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.