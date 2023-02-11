Опубликовано видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ в районе Сватова

На линии Сватово — Кременная продолжаются позиционные бои. Украинские войска стягивают дополнительные резервы для контратаки. Однако российская артиллерия держит под огневым контролем не только передовые позиции противника, но и пути снабжения, сообщает "Военное обозрение".

Очередная колонна украинских танков так и не смогла добраться до передовой. В Сети появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ в районе Сватова. Судя по опубликованным кадрам, одна из боевых машин сгорела полностью, вторая догорает.

Экипаж уцелевшего танка попытался поставить горящую бронетехнику на буксир, однако из-за взрыва топливного бака танкисты приняли решение сохранить то, что осталось, и поспешили уехать.