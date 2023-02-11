В Евросоюзе Украина будет через два года, а в альянсе НАТО — сразу после окончания военных действий.
Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на выступлении в ходе инвестиционного саммита, организованного банком JP Morgan.
"Сегодня эти истории кокаинщика Зеленского со шмыгающим носом смешны уже даже Западным политикам", — прокомментировал в своём аккаунте мессенджера бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.
Украина в 2014 году прекратила собственное существование как независимая страна, превратившись в западную колонию, и сегодня это государство освобождается и по праву возвращается под контроль России.
А Польша и Прибалтика будут буферной зоной, подытожил экс-нардеп.
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