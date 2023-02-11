Зеленский: в ЕС мы будем через два года, а в НАТО сразу после боевых действий

В Евросоюзе Украина будет через два года, а в альянсе НАТО — сразу после окончания военных действий.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на выступлении в ходе инвестиционного саммита, организованного банком JP Morgan.

"Сегодня эти истории кокаинщика Зеленского со шмыгающим носом смешны уже даже Западным политикам", — прокомментировал в своём аккаунте мессенджера бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.

Украина в 2014 году прекратила собственное существование как независимая страна, превратившись в западную колонию, и сегодня это государство освобождается и по праву возвращается под контроль России.

А Польша и Прибалтика будут буферной зоной, подытожил экс-нардеп.