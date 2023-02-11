В Харькове военкомы с полицией останавливают рейсовые автобусы, чтобы насильно вручить повестки

В Харькове сотрудники военкоматов при помощи полицейских останавливают рейсовые автобусы, чтобы насильно вручить повестки всем гражданам мужского пола.

Об этом сообщает авторский Telegram-канал репортёра ВГТРК Андрея Руденко.

По его словам, украинцам выдают практически билет в один конец. США дали приказ Зеленскому мобилизовать как можно больше. Вашингтону наплевать, что на Украине скоро не останется мужчин, они будут воевать до последнего украинца, отметил журналист.

"Украина очнись! Вас просто уничтожают как нацию! Никакой свободы у вас нет. Вы как рабы в кандалах и вас гонят на убой", — подытожил Руденко.

Ранее сообщалось, что ВСУ уже готовятся к "Курской битве", понимая, что "Сталинград" проигран.