Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал в телефонном разговоре с главой Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о сложной обстановке в Донбассе.
По словам украинского главкома, наиболее напряжённая ситуация сегодня на Донецком направлении, где российские военные совершают ежедневно до 50 атак.
Также Залужный добавил, что продолжаются упорные бои в районе Угледара и Марьинки, где ВСУ "надёжно держат оборону".
"На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там", — заявил он.
Бахмут (Артёмовск) ВСУ продолжают удерживать, несмотря на постоянное давление ВС РФ, и принимают меры по стабилизации линии фронта вокруг города, заключил главком.
Кроме того, Залужный пожаловался на использование Россией морских надводных беспилотников в Чёрном море.
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