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Залужный: на Донецком направлении российские военные совершают ежедневно до 50 атак

Силовые структуры

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал в телефонном разговоре с главой Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о сложной обстановке в Донбассе.

Залужный: на Донецком направлении российские военные совершают ежедневно до 50 атак

По словам украинского главкома, наиболее напряжённая ситуация сегодня на Донецком направлении, где российские военные совершают ежедневно до 50 атак.

Также Залужный добавил, что продолжаются упорные бои в районе Угледара и Марьинки, где ВСУ "надёжно держат оборону".

"На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там", — заявил он.

Бахмут (Артёмовск) ВСУ продолжают удерживать, несмотря на постоянное давление ВС РФ, и принимают меры по стабилизации линии фронта вокруг города, заключил главком.

Кроме того, Залужный пожаловался на использование Россией морских надводных беспилотников в Чёрном море.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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