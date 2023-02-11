Залужный: на Донецком направлении российские военные совершают ежедневно до 50 атак

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал в телефонном разговоре с главой Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о сложной обстановке в Донбассе.

По словам украинского главкома, наиболее напряжённая ситуация сегодня на Донецком направлении, где российские военные совершают ежедневно до 50 атак.

Также Залужный добавил, что продолжаются упорные бои в районе Угледара и Марьинки, где ВСУ "надёжно держат оборону".

"На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там", — заявил он.

Бахмут (Артёмовск) ВСУ продолжают удерживать, несмотря на постоянное давление ВС РФ, и принимают меры по стабилизации линии фронта вокруг города, заключил главком.

Кроме того, Залужный пожаловался на использование Россией морских надводных беспилотников в Чёрном море.