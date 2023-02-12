Рожин: в распоряжении Артёмовской группировки ВСУ осталась последняя дорога из Часов Яра

У группировки украинских боевиков в Артёмовске остаётся последняя возможность для отступления, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Специалист напомнил, что данные об освобождении населённого пункта Красная Гора подтвердились и сейчас идут уличные бои за Парасковиевку.

"В самом городе также продолжаются бои на севере, северо-востоке, юго-востоке и юге города. По сути идут уличные бои за каждый дом", — подчеркнул Рожин в своём Telegram-канале.

Подразделения ВС РФ успешно продвигаются и южнее Артёмовска, вытесняя противника из Красного и Ступочки, окрестностей Часов Яра.

Уже в скором времени российская армия перережет последнюю дорогу из Часов Яра, и тогда вся артёмовская группировка ВСУ будет полностью окружена.