У группировки украинских боевиков в Артёмовске остаётся последняя возможность для отступления, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Специалист напомнил, что данные об освобождении населённого пункта Красная Гора подтвердились и сейчас идут уличные бои за Парасковиевку.
"В самом городе также продолжаются бои на севере, северо-востоке, юго-востоке и юге города. По сути идут уличные бои за каждый дом", — подчеркнул Рожин в своём Telegram-канале.
Подразделения ВС РФ успешно продвигаются и южнее Артёмовска, вытесняя противника из Красного и Ступочки, окрестностей Часов Яра.
Уже в скором времени российская армия перережет последнюю дорогу из Часов Яра, и тогда вся артёмовская группировка ВСУ будет полностью окружена.
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