Украинцы подтвердили потерю Красной Горы: выжило всего 30 солдат ВСУ

Населенный пункт Красная Гора к северу от Артёмовска (Бахмута) перешёл под контроль российских войск, пишут украинские пользователи соцсетей.

По словам местных жителей, Вооружённые силы Украины понесли колоссальные потери при обороне посёлка.

"Муж оттуда, попал в госпиталь, выжило всего 30 человек. Остальные "двухсотые" (убитые. — Прим. ред.)", — сообщила супруга военнослужащего ВСУ в Сети.

Она уточнила, что всех выживших отвезли в госпиталь Краматорска.

Стоит отметить, что пока эту информацию не подтвердили ни официальные лица Минобороны РФ, ни российские военкоры.

Ранее стало известно, что ВСУ готовят отступление из Харькова, для чего вывозят ценности из города.