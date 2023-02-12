Соловьёв со шваброй в руках сфотографировался на фоне захваченного Артёмовского завода шампанских вин

Владимир Соловьёв запечатлел себя у взятого под контроль РФ Артёмовского завода шампанских вин.

Телеведущий опубликовал кадры из Артёмовска. На одном из фото Соловьёв стоит на фоне надписи на стене.

"Уменье пить не всем дано,

Уменье пить — искусство.

Тот не умен, кто пьет вино

Без мысли и без чувства", — гласит мудрость, начертанная на стене завода.

Соловьёв на фотографии держит в руках швабру, старательно вытирая об неё ноги.

"Посетил славный русский город Артёмовск, который уже совсем скоро будет окончательно освобожден от украинских националистов", — написал журналист в своём микроблоге.

Ранее Владимир Соловьёв рассказал о необходимости отправить срочников на спецоперацию на Украине.