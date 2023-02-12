В Сети появились новые кадры издевательств над пленными российскими военными. Видео выложил воюющий на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ), азербайджанец Эльман Иманов Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На записи, которую редакция не может опубликовать по этическим соображениям, боевик бьёт лежащего на земле бойца армии России по голове, заставляя его повторять нацистские лозунги "Слава Украине" и Слава ВСУ", а также говорит, что любит убивать русских.
По мнению военкоров, Иманов, вероятно, причастен и к расстрелу пленных российских солдат. Поэтому он ещё один террорист в списке на ликвидацию.
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