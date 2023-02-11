В Сети появляются новые "откровения" боевика вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергея Макаренко, который расстрелял под камеру безоружных российских пленных военных.
Макаренко на видео заявил, что у него была идея, когда украинская армия "начнёт забирать Луганск, Донбасс и Крым" и зайдёт в Донецк, расстрелять больше половины местных жителей.
Высказывания националиста прокомментировали блогеры в соцсетях, отметив, что в России давно нужно возрождать опыт КГБ, который применяет и израильская разведка, по поиску и ликвидации военных преступников, чьи зверства не имеют срока давности. Об этом пишут военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Ранее удалось установить личность нациста, убившего пленных ВС РФ и снявшего расправу на камеру.
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