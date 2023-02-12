Американский публицист Джексон Хинкл заявил о применении ВСУ химического оружия против российских солдат

Американский публицист Джексон Хинкл рассказал о составе химического оружия, которое ВСУ применяет против российских войск. По его словам, внутрь боеприпаса, который боевики сбрасывают с дронов на российские позиции, помещается соединение хлорида, которое хранится в твёрдом состоянии в холодильнике.

Также журналист призвал собрать по этому поводу Совбез ООН и потребовал наказать виновных в этом военном преступлении.

По словам Хинкла, он видео несколько роликов, снятых боевиками с дронов. На них показана химическая атака. По мнению журналиста, это является неопровержимым доказательством применения ВСУ данного типа оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к россиянам.