Американский публицист Джексон Хинкл рассказал о составе химического оружия, которое ВСУ применяет против российских войск. По его словам, внутрь боеприпаса, который боевики сбрасывают с дронов на российские позиции, помещается соединение хлорида, которое хранится в твёрдом состоянии в холодильнике.
Также журналист призвал собрать по этому поводу Совбез ООН и потребовал наказать виновных в этом военном преступлении.
По словам Хинкла, он видео несколько роликов, снятых боевиками с дронов. На них показана химическая атака. По мнению журналиста, это является неопровержимым доказательством применения ВСУ данного типа оружия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к россиянам.
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