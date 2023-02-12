Парасковиевка под Артёмовском окружена российской армией. Поступают сообщения, что из населённого пункта невозможно выехать — ВС РФ "кладут" всех, в том числе пехоту ВСУ, пикапы и бронетехнику. Об этом сообщает в воскресенье вечером ведущий Первого-канала Руслан Осташко в своём Telegram.
Он отмечает, что нужно дождаться подтверждения данной информации от официальных источников.
Взятие Парасковиевки рядом с Красной Горой будет означать закрепление успеха армии России на северных подступах к Артёмовску и полный контроль над сетью железнодорожных линий на Бахмутском направлении, добавил журналист.
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