Осташко: Парасковиевка под Артёмовском окружена российской армией

Парасковиевка под Артёмовском окружена российской армией. Поступают сообщения, что из населённого пункта невозможно выехать — ВС РФ "кладут" всех, в том числе пехоту ВСУ, пикапы и бронетехнику. Об этом сообщает в воскресенье вечером ведущий Первого-канала Руслан Осташко в своём Telegram.

Он отмечает, что нужно дождаться подтверждения данной информации от официальных источников.

Взятие Парасковиевки рядом с Красной Горой будет означать закрепление успеха армии России на северных подступах к Артёмовску и полный контроль над сетью железнодорожных линий на Бахмутском направлении, добавил журналист.