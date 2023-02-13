Армия РФ способна дойти до украинской столицы и освободить её, если будет приказ главы государства Владимира Путина. С таким заявлением выступил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" он отметил, что все российские подразделения готовы к установлению контроля над Киевом. По словам политика, Национальная гвардия, полиция, Минобороны России в случае необходимости выполнят соответствующий приказ лидера РФ.
"А дальше — как примет решение президент", — подчеркнул Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что готов вести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским "один на один". При этом он назвал руководителя Украины "террористом", "деревенским сатанистом" и "фашистом".
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