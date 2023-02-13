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Подоляка: разбомбить мосты на Украине сложно, поскольку ПВО ВСУ поддерживает разведка НАТО

Силовые структуры

Военный журналист Юрий Подоляка прокомментировал удар ВС РФ по мосту в Затоке, поскольку многих интересует вопрос: "Почему начали только сейчас?"

Подоляка: разбомбить мосты на Украине сложно, поскольку ПВО ВСУ поддерживает разведка НАТО

"Расчёт на внезапность хорошо себя оправдал. Цель была выбрана достойной: через этот мост шло большое количество вооружения. Сейчас один из важнейших логистических маршрутов разрушен. Теперь необходимо найти способы вывести из строя западные маршруты, тоннели. На самом деле, это не такая простая задача", — сказал журналист в эфире "Первого канала".

Он отметил, что мосты — это весьма трудная цель, так как их атаковать даже авиацией непросто, ведь украинские системы ПВО поддерживает "лучшая разведка мира — натовская". Военные, которые занимаются данным вопросом, сейчас ищут беспилотные варианты решения проблемы, чтобы не терять самолёты при подобных атаках, заявил Подоляка.

Также он сообщил, что на данный момент нет ни одной фотографии, которая бы помогла идентифицировать данный мост, так как Киев тщательно скрывает повреждения.

"Насколько серьёзно обстоит дело, можно будет судить по трафику движения. Пока трафика нет, соответственно, мост не работает. Насколько долго это продолжится, пока не могу сказать", — сказал журналист.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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