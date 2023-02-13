В Сети появились жёсткие кадры взятия позиций украинских боевиков военными армии России в зоне СВО. Трёхминутный ролик с нашлемной камеры одного из штурмовиков распространяется в Telegram-каналах.
На записи видно, как бойцы ВС РФ врываются в окопы и захватывают в плен всушников. При этом они никого не расстреливают, только а приказывают бросить оружие и лечь на землю. Украинские солдаты подчиняются беспрекословно.
Где именно происходит действие, не уточняется.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры молниеносного штурма российскими десантниками украинских позиций в лесу.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.