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В Сети появились кадры штурма позиций ВСУ российскими военными в зоне СВО

Силовые структуры

В Сети появились жёсткие кадры взятия позиций украинских боевиков военными армии России в зоне СВО. Трёхминутный ролик с нашлемной камеры одного из штурмовиков распространяется в Telegram-каналах.

Штурм позиций ВСУ бойцами российской армии

На записи видно, как бойцы ВС РФ врываются в окопы и захватывают в плен всушников. При этом они никого не расстреливают, только а приказывают бросить оружие и лечь на землю. Украинские солдаты подчиняются беспрекословно.

Где именно происходит действие, не уточняется.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры молниеносного штурма российскими десантниками украинских позиций в лесу.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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