Рогов: власти Киева готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС

Режим Зеленского готовит с помощью западных кураторов новый сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС. Они планируют прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Акцент, по словам политика, будет делаться на то, что Россия якобы неспособна гарантировать безопасную работу АЭС.

Власти Киева начинают уже продавливать тему, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, поскольку к выходу из строя системы охлаждения реакторов может привести низкий уровень воды в Каховском водохранилище.

Уровень воды в Каховском водохранилище действительно упал до рекордных отметок за последние месяцы, но на работе АЭС это не отразилось, ситуация там находится под полным контролем российских атомщиков, добавил собеседник издания.

Он объяснил, что уровень воды начал падать после того, как украинские войска обстрелами разрушили внизу по течению греблю Каховской гидроэлектростанции, а также начали искусственно задерживать сток воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра.