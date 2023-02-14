Известный российский военкор Александр Сладков заступился за мобилизованного из Пермского края Михаила Жихарева (Мишу Капитана), который пытался навести порядок в учебной части в Тюмени.
По мнению репортёра, военнослужащий поступил правильно, когда жёстко отреагировал на пьянство в подразделении.
Ранее появились сообщения, что мобилизованный капитан из Перми в нетрезвом состоянии размахивал топором и угрожал сослуживцам. А потом гонялся за военнослужащими с сапёрной лопатой, пытаясь ударить. На следующий день Жихарев был задержан военной полицией, но уголовное дело возбуждено не было.
Сладков на видеоролике опубликованном в Telegram-канале "Прикамские витязи" отметил, что сейчас Миша Капитан находится в Елани, где продолжает подготовку. И там он тренируется: имеет право брать оружие, стрелять, выполнять тактические приёмы.
Журналист посоветовал пермякам присмотрелся к Жихареву, так как он обладает достаточно высоким уровнем методики обучения своего личного состава.
Порядок в воинских частях невозможен без строжайшей дисциплины, заметил военкор. Он привёл в пример знаменитых комбатов Моторолу и Гиви, которые также строго пресекали пьянство.
"И Жихарев такой же. Нам позарез нужны сейчас такие командиры", — заключил репортёр.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.