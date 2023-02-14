Военкор Сладков заступился за мобилизованного, который пытался с топором навести порядок в части

Известный российский военкор Александр Сладков заступился за мобилизованного из Пермского края Михаила Жихарева (Мишу Капитана), который пытался навести порядок в учебной части в Тюмени.

По мнению репортёра, военнослужащий поступил правильно, когда жёстко отреагировал на пьянство в подразделении.

Ранее появились сообщения, что мобилизованный капитан из Перми в нетрезвом состоянии размахивал топором и угрожал сослуживцам. А потом гонялся за военнослужащими с сапёрной лопатой, пытаясь ударить. На следующий день Жихарев был задержан военной полицией, но уголовное дело возбуждено не было.

Сладков на видеоролике опубликованном в Telegram-канале "Прикамские витязи" отметил, что сейчас Миша Капитан находится в Елани, где продолжает подготовку. И там он тренируется: имеет право брать оружие, стрелять, выполнять тактические приёмы.

Журналист посоветовал пермякам присмотрелся к Жихареву, так как он обладает достаточно высоким уровнем методики обучения своего личного состава.

Порядок в воинских частях невозможен без строжайшей дисциплины, заметил военкор. Он привёл в пример знаменитых комбатов Моторолу и Гиви, которые также строго пресекали пьянство.

"И Жихарев такой же. Нам позарез нужны сейчас такие командиры", — заключил репортёр.

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